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11 минут назад

Хидео Кодзима может показать новую игру на The Game Awards

Чемпионат.com

Хидео Кодзима в своём «твиттере» продолжает тизерить новый проект Kojima Productions. Судя по новому «ребусу», легендарный геймдизайнер может представить следующую игру на ивенте The Game Awards 2022.

Хидео Кодзима может показать новую игру на The Game Awards
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кодзима вновь опубликовал изображение с затемнённым лицом девушки. Только в этот раз оно без надписи «Who Am I?», но с сопроводительным сообщением, намекающим на презентацию на TGA.

Ответ на вопрос «Кто», заданный на TGS, будет дан на следующем «Где».

Церемония награждения The Game Awards в этом году пройдёт 8 декабря. Ведущим вновь выступит продюсер ивента Джефф Кили.

Ранее во время прошедшей в сентябре выставки Tokyo Game Show на сайте Kojima Productions появился загадочный постер. На нём изображён затемнённый силуэт девушки, который сопровождает надпись «Кто я?». А чуть позже Кодзима опубликовал в соцсетях своё фото на фоне плаката с затемнённой девушкой.

Игры,Хидео Кодзима,
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