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5 минут назад

Okko бесплатно покажет матчи The International 2022 по Dota 2

Чемпионат.comиещё 5

Российский стриминговый сервис Okko в прямом эфире покажет все матчи предварительного этапа (Last Chance Qualifier) и групповой стадии The International 2022 — главного турнира по киберспортивной дисциплине Dota 2.

Okko бесплатно покажет матчи The International 2022 по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Официальная русскоязычная трансляция на Okko будет проведена вместе со студией освещения FISSURE. Все эфиры, записи матчей и другой видеоконтент с The International 2022, будут доступны бесплатно для всех зарегистрированных пользователей.

Онлайн-кинотеатр планирует использовать все возможности сервиса — в числе прочего зрители смогут смотреть несколько трансляций в высоком качестве одновременно и выбирать аудиодорожку, а также получат доступ к уникальному контенту с турнира от Okko.

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