Okko бесплатно покажет матчи The International 2022 по Dota 2

Российский стриминговый сервис Okko в прямом эфире покажет все матчи предварительного этапа (Last Chance Qualifier) и групповой стадии The International 2022 — главного турнира по киберспортивной дисциплине Dota 2.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Официальная русскоязычная трансляция на Okko будет проведена вместе со студией освещения FISSURE. Все эфиры, записи матчей и другой видеоконтент с The International 2022, будут доступны бесплатно для всех зарегистрированных пользователей.