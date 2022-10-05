Блогер потратил 3 года, чтобы пройти GTA 5 почти без убийств

Блогер с канала DarkViperAU придумал себе необычный челлендж — он решил пройти GTA 5 с минимальным количеством убийств. Геймер сделал себе некое пацифистское прохождение, на которое ушло три года.
Что получилось в итоге? GTA 5 блогер прошёл с 96 убийствами. Самым смертоносным оказался Тревор, следом идут Майкл и Франклин.
Примечательно, что геймер не использовал читы или какие-то баги. Чтобы всё же завершить прохождение с минимальным количеством убийств, блогеру потребовалось провести в GTA 5 более 1 тыс. часов.