Блогер потратил 3 года, чтобы пройти GTA 5 почти без убийств

Само собой, это сложная задача, поскольку большую часть времени в GTA 5 вы занимаетесь именно убийствами. Конечно, пройти игру полностью без убийств не получится, однако блогер пытался сократить количество убийств. Он устранял только сюжетных NPC, к тому же часто прибегал к стелсу.