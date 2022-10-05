Сиквел Cyberpunk 2077 сделают авторы оригинала

После релиза дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 я буду сфокусирован на Orion, новой игре во вселенной Cyberpunk. Я перееду в Бостон вместе с основной командой Cyberpunk 2077, которая станет основой для нового подразделения CDPR в США. Вместе с командами из Ванкувера и Варшавы мы сделаем для вас крутую следующую игру!