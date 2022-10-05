Спустя 14 часов в Overwatch 2 избавились от очередей

Большинству геймеров так и не удалось оценить Overwatch 2 вчера ночью. Серверы игры запустили примерно в 21:00 мск, однако при входе обнаружились проблемы.

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Ключевая из них — огромные очереди. При попытке зайти в меню игры пользователям приходилось тратить по несколько часов на ожидание, поскольку очереди достигали 50 тыс. человек. Масла в огонь подливали и проблемы из-за хакерских атак.

В данный момент ситуация стабилизировалась, а очередей нет. В редких случаях они могут быть совсем небольшими, с сотней игроков. Наша личная проверка показала, что серверы работают стабильно, в игру пускает почти мгновенно. Однако на ПК пользователи испытывают проблемы — у многих игра просто пропала из лаунчера Blizzard.