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1 час назад

Спустя 14 часов в Overwatch 2 избавились от очередей

Чемпионат.com

Большинству геймеров так и не удалось оценить Overwatch 2 вчера ночью. Серверы игры запустили примерно в 21:00 мск, однако при входе обнаружились проблемы.

Спустя 14 часов в Overwatch 2 избавились от очередей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ключевая из них — огромные очереди. При попытке зайти в меню игры пользователям приходилось тратить по несколько часов на ожидание, поскольку очереди достигали 50 тыс. человек. Масла в огонь подливали и проблемы из-за хакерских атак.

В данный момент ситуация стабилизировалась, а очередей нет. В редких случаях они могут быть совсем небольшими, с сотней игроков. Наша личная проверка показала, что серверы работают стабильно, в игру пускает почти мгновенно. Однако на ПК пользователи испытывают проблемы — у многих игра просто пропала из лаунчера Blizzard.

Overwatch 2 доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. В игре прогрессия осуществляется с помощью боевого пропуска.

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