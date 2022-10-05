Представлен образ Марио в грядущей экранизации от авторов «Миньонов»

На вчерашнем постере можно было увидеть Марио со спины, а теперь есть возможность посмотреть на персонажа спереди и увидеть его лицо. Ничего особенного в нём нет — это типичный Марио, однако можно заметить, что создатели ленты, похоже, проработают детали. У Марио видно джинсовую текстуру, которая отличается от обычного комбинезона героя.