Названы подробности выхода новой Mortal Kombat

8 октября культовой серии Mortal Kombat исполнится 30 лет. Фанаты уже вовсю готовятся к анонсу новой игры по франшизе, однако, судя по всему, ждать его в ближайшее время не стоит. Как сообщил создатель Mortal Kombat Эд Бун, разработчики сосредоточены на праздновании крупного юбилея, а презентация их новой игры состоится в другое время.