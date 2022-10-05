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1 час назад

Новую Mortal Kombat анонсируют не раньше 30-летия файтинга

Чемпионат.comиещё 2

8 октября культовой серии Mortal Kombat исполнится 30 лет. Фанаты уже вовсю готовятся к анонсу новой игры по франшизе, однако, судя по всему, ждать его в ближайшее время не стоит. Как сообщил создатель Mortal Kombat Эд Бун, разработчики сосредоточены на праздновании крупного юбилея, а презентация их новой игры состоится в другое время.

Названы подробности выхода новой Mortal Kombat
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мы знаем, что многие из вас ждут анонс нашей следующей игры, и он случится в своё время. Но сейчас мы сфокусированы на 30-летии Mortal Kombat. Презентация нашей следующей игры состоится в отдельное от празднования время.

Последняя на данный момент игра в серии — Mortal Kombat 11 — вышла в 2019 году. С тех пор сотрудники NetherRealm несколько раз тизерили разработку следующей игры в серии, однако официально о ней пока ничего не известно.

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