В сети заметили, что Bethesda обновила дату релиза Starfield в базе данных Steam — теперь там указано 29 декабря 2023 года. Изменения были внесены 3 октября.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что изначально игру планировали выпустить 11 ноября 2022 года, однако затем её решили перенести на первое полугодие 2023 года. Позже появился намёк на то, что Starfield выйдет именно в начале следующего года, однако теперь у многих фанатов появились сомнения — возможно, игра выйдет ещё позже, чем планируется.

При этом, вполне очевидно, что 29 декабря 2023 года — это обычный плейсхолдер. Некоторые предполагают, что точную дату релиза долгожданной RPG могут раскрыть уже скоро.Кстати, кроме этого обновления, Bethesda также недавно добавляла на страницу игры некий новый «пакет», но затем удалила его.