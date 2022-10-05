Даниил Медведев рассказал, играет ли в PlayStation во время турниров

Победитель Открытого чемпионата США 2021 года, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, играет ли он в PlayStation во время турниров. Сейчас Медведев принимает участие в хардовом турнире категории ATP-500, который проходит в Астане (Казахстан).