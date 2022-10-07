NAVI обыграла Virtus.pro и вышла на мэйджор по CS:GO

Состав Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive одержал третью победу на отборочном RMR-турнире к чемпионату мира IEM Rio Major 2022 и вышел в основную стадию глобального турнира.
В 3-м туре NAVI обыграла российскую Virtus.pro со счётом 2:0 (16:13, 16:4), что позволило ей преодолеть квалификационный барьер. В свою очередь, у «медведей» будет ещё два шанса пройти на мэйджор в Бразилии.
Чуть ранее в другой европейской группе RMR определились два участника IEM Rio Major 2022 — это FaZe Clan и Ninjas in Pyjamas.
Российская команда Aurora Gaming проиграла третий матч подряд и закончила выступления в отборочном турнире. Остальные шесть сохраняют шансы выйти в финальную часть главного турнира по CS:GO.
Результаты российских команд после 3-го тура EU RMR: Road to Rio:
RMR-турниры к IEM Rio Major 2022 проходят по швейцарской системе. Для того чтобы выйти в финальную часть мэйджора, команда должна выиграть три матча, после трёх поражений коллектив покидает соревнования.