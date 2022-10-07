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10 минут назад

Natus Vincere обыграла Virtus.pro и вышла на мэйджор по CS:GO

Чемпионат.comиещё 1

Состав Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive одержал третью победу на отборочном RMR-турнире к чемпионату мира IEM Rio Major 2022 и вышел в основную стадию глобального турнира.

NAVI обыграла Virtus.pro и вышла на мэйджор по CS:GO
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В 3-м туре NAVI обыграла российскую Virtus.pro со счётом 2:0 (16:13, 16:4), что позволило ей преодолеть квалификационный барьер. В свою очередь, у «медведей» будет ещё два шанса пройти на мэйджор в Бразилии.

Чуть ранее в другой европейской группе RMR определились два участника IEM Rio Major 2022 — это FaZe Clan и Ninjas in Pyjamas.

Российская команда Aurora Gaming проиграла третий матч подряд и закончила выступления в отборочном турнире. Остальные шесть сохраняют шансы выйти в финальную часть главного турнира по CS:GO.

Результаты российских команд после 3-го тура EU RMR: Road to Rio:

  • Cloud9, группа А — 2:1 (завтра играет против 1win);
  • 1win, группа А — 2:1 (завтра играет против Cloud9);
  • Team Spirit, группа А — 2:1 (завтра играет против Bad New Eagles);
  • Virtus.pro, группа B — 2:1 (следующий соперник пока неизвестен);
  • forZe Esports, группа А — 1:2 (завтра играет против Astralis);
  • K23, группа B — 1:2 (следующий соперник пока неизвестен).

RMR-турниры к IEM Rio Major 2022 проходят по швейцарской системе. Для того чтобы выйти в финальную часть мэйджора, команда должна выиграть три матча, после трёх поражений коллектив покидает соревнования.

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