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35 минут назад

На «Авито» продают места в очереди Overwatch 2

Чемпионат.comиещё 1

Ситуация с очередями в Overwatch 2 стала настолько масштабной, что ушлые предприниматели теперь пытаются на этом заработать. На вторые сутки после запуска игры на площадках вроде «Авито» начали появляться предложения по покупке «премиального места» в очередях, благодаря которому геймеру не придётся ждать слишком долго.

На «Авито» продают места в очереди Overwatch 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

При этом не совсем ясно, как именно реализовано то самое «премиальное место» — больше похоже на простое мошенничество. Гораздо лучшим вариантом будет дождаться исправления ситуации от самой Blizzard, которая делает всё возможное для исправления ошибок с серверами.

Скриншот

Помимо проблем с доступом к игре, геймеры жалуются на отсутствие предметов из первой части и пропажу иконки игры из лаунчера Battle.net на ПК.

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