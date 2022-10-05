Вышла Overwatch 2

Blizzard выпустила Overwatch 2 — это сиквел Overwatch с полностью новой системой распространения. Теперь игра условно-бесплатная, а поддержка осуществляется через сезоны с боевыми пропусками и новыми героями.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как показала практика, за четыре месяца с анонса даты выхода Blizzard очень плохо смогла рассказать сообществу о том, что Overwatch 2 стала бесплатной — сыграть может буквально каждый желающий, ничего покупать не нужно.

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Игроки оригинальной Overwatch получат в сиквеле абсолютно все костюмы и героев, тогда как новичкам придётся мириться с ограничениями — к примеру, сначала выбор героев будет значительно ограничен. Большинство откроют только через 100 матчей.