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17 минут назад

Вышла Overwatch 2, полностью бесплатный шутер

Чемпионат.com

Blizzard выпустила Overwatch 2 — это сиквел Overwatch с полностью новой системой распространения. Теперь игра условно-бесплатная, а поддержка осуществляется через сезоны с боевыми пропусками и новыми героями.

Вышла Overwatch 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как показала практика, за четыре месяца с анонса даты выхода Blizzard очень плохо смогла рассказать сообществу о том, что Overwatch 2 стала бесплатной — сыграть может буквально каждый желающий, ничего покупать не нужно.

Скриншот
Игроки оригинальной Overwatch получат в сиквеле абсолютно все костюмы и героев, тогда как новичкам придётся мириться с ограничениями — к примеру, сначала выбор героев будет значительно ограничен. Большинство откроют только через 100 матчей.

Overwatch 2 выходит на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. Официального релиза в России не будет, но владельцы оригинала на ПК уже могут скачать сиквел даже в России. Мы же подготовим гайды по остальным платформам после релиза.

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