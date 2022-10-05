В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
19 минут назад

Valve снизила стоимость Battle Pass для Dota 2 и дополнительных уровней к нему

Чемпионат.com

Компания Valve скорректировала региональные цены на внутриигровой предмет Battle Pass для Dota 2. В результате стоимость боевого пропуска The International 2022 и уровней к нему в российских рублях была снижена.

Для Dota 2 и дополнительных уровней к нему снизили стоимость
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Неизменной осталась только цена стандартного Battle Pass 2022, все остальные были немного снижены.

Новые цены TI11 Battle Pass для Dota 2:

  • Battle Pass 1-го уровня — 385 рублей (без изменений);
  • Battle Pass 50-го уровня — 1700 рублей (раньше — 1830 рублей);
  • Battle Pass 100-го уровня — 2610 рублей (раньше — 2820 рублей);
  • Battle Pass в подарок другу из Steam — 580 рублей (раньше — 625 рублей);
  • 5 дополнительных уровней к Battle Pass — 145 рублей (раньше — 162 рубля);
  • 11 дополнительных уровней к Battle Pass — 290 рублей (раньше — 312 рублей);
  • 24 дополнительных уровня к Battle Pass — 580 рублей (раньше — 625 рублей).
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители