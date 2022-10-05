Для Dota 2 и дополнительных уровней к нему снизили стоимость

Компания Valve скорректировала региональные цены на внутриигровой предмет Battle Pass для Dota 2. В результате стоимость боевого пропуска The International 2022 и уровней к нему в российских рублях была снижена.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Неизменной осталась только цена стандартного Battle Pass 2022, все остальные были немного снижены.
Новые цены TI11 Battle Pass для Dota 2:
- Battle Pass 1-го уровня — 385 рублей (без изменений);
- Battle Pass 50-го уровня — 1700 рублей (раньше — 1830 рублей);
- Battle Pass 100-го уровня — 2610 рублей (раньше — 2820 рублей);
- Battle Pass в подарок другу из Steam — 580 рублей (раньше — 625 рублей);
- 5 дополнительных уровней к Battle Pass — 145 рублей (раньше — 162 рубля);
- 11 дополнительных уровней к Battle Pass — 290 рублей (раньше — 312 рублей);
- 24 дополнительных уровня к Battle Pass — 580 рублей (раньше — 625 рублей).