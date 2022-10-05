После нового патча FIFA 23 на ПК должна заработать

Electronic Arts выпустила первый патч для FIFA 23 , и он полностью посвящён техническим ошибкам в ПК-версии. EA исправила некоторые баги, связанные с античитом. Ранее он выдавал различные ошибки, из-за чего геймеры не могли запустить игру вне зависимости от комплектующих и версий операционной системы.

Также EA Sports повысила стабильность игры — ранее происходили вылеты при игре на устройстве с тактильной обратной связью. Судя по всему, речь идёт о специфических геймпадах вроде DualSense. Наша проверка показала, что FIFA 23 теперь действительно запускается в обычном режиме, хотя раньше поиграть можно было лишь с помощью прав администратора.