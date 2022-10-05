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1 час назад

После нового патча FIFA 23 на ПК должна заработать

Чемпионат.com

Electronic Arts выпустила первый патч для FIFA 23, и он полностью посвящён техническим ошибкам в ПК-версии. EA исправила некоторые баги, связанные с античитом. Ранее он выдавал различные ошибки, из-за чего геймеры не могли запустить игру вне зависимости от комплектующих и версий операционной системы.

После нового патча FIFA 23 на ПК должна заработать
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Также EA Sports повысила стабильность игры — ранее происходили вылеты при игре на устройстве с тактильной обратной связью. Судя по всему, речь идёт о специфических геймпадах вроде DualSense. Наша проверка показала, что FIFA 23 теперь действительно запускается в обычном режиме, хотя раньше поиграть можно было лишь с помощью прав администратора.

Обновление уже доступно для FIFA 23 в Steam, Origin и Epic Games Store. Вес патча составляет около 2,3 ГБ.

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