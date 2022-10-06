Появились первые скриншоты новой Need for Speed

Через 24 часа EA покажет первый трейлер новой Need for Speed, но первые скриншоты гонки уже утекли. Да, про аниме-стилистику в утечках явно не шутили.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Гонка получила название Need for Speed Unbound. Местом действия станет местный аналог Чикаго. Как видно по скриншотам (и об этом активно рассказывали в утечках), разработчики делают большой упор на отличительном визуальном стиле, сочетающем реализм и аниме-стилистику.

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Выход новинки ожидается уже 2 декабря, причём исключительно на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. За разработку отвечает студия Criterion — она известна по серии Burnout и сделала две NFS: Hot Pursuit (2010) и Most Wanted (2012). В разработке также помогают команда DriveClub, OnRush и DIRT 5.

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