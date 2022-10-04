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51 минуту назад

Первый трейлер экранизации Super Mario покажут послезавтра

Чемпионат.com

Nintendo поделилась первым постером из экранизации Super Mario про приключения водопроводчика с Крисом Праттом. Вместе с ним компания объявила о проведении презентации Direct, которая пройдёт 6 октября в 23:05 по московскому времени. На ней должны показать дебютный трейлер картины.

Названа дата выхода первого трейлера экранизации Super Mario
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Постер

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Производством фильма занимаются студия Illumination и компания Nintendo, а режиссёрами выступают Аарон Хорват и Майкл Джеленик. Помимо Криса Пратта, в ленте снимутся Аня Тейлор-Джой («Ход королевы») и Джек Блэк («Школа рока»). Авторы обещают сохранить стиль и юмор оригинальных игр.

Фильм про самого известного водопроводчика выйдет 7 апреля 2023 года. Пока неясно, доберётся ли картина до российских кинотеатров.

Игры,Аарон Хорват,Аня Тейлор-джой,Крис Пратт,Джек Блэк,
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