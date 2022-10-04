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11 минут назад

«Игроки устали». В Genshin Impact будет меньше сложного контента

Чемпионат.com

Для проверки ваших навыков в Genshin Impact есть так называемая Витая Бездна. В ней игроки могут исследовать различные этажи, сражаться с противниками и зарабатывать награды. В целом Бездна является отличным местом, чтобы оттачивать свои умения.

В Genshin Impact сделают меньше сложного контента
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Несмотря на эффективность Бездны, геймеры уже давно хотят, чтобы разработчики сделали какой-то её аналог, чтобы сделать игровой процесс разнообразнее. Авторы заявили, что не будут разрабатывать что-то похожее на Бездну, поскольку не хотят вызывать у игроков беспокойство и делать игру сложнее.

Витая Бездна

Скриншот

Витая Бездна — это один из самых эффективных способов для игроков, чтобы проверить состав своей группы и боевую мощь. Если мы разработаем что-то похожее на Бездну, то это может в конечном итоге вызвать чрезмерное беспокойство у наших игроков.

Genshin Impact распространяется по условно-бесплатной модели на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch и Xbox.

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