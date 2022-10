6/12

21 октября — New Tales from the Borderlands. После распада и воссоединения Telltale Games продолжение одного из лучших проектов студии перешло под начало Gearbox Software — авторов Borderlands. Формат интерактивного фильма останется без изменений, а вот какие сюрпризы ждут игроков в сюжетном плане — узнаем совсем скоро