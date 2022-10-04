Вышла гонка Dakar: Desert Rally, доступная для покупки в России

Сегодня состоялся релиз раллийной гонки под названием Dakar: Desert Rally. Игра доступна на всех платформах, кроме Nintendo Switch. Игра доступна для покупки в России.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

К примеру, в Steam тайтл стоит 1599 рублей, а расширенное издание можно купить за 2399 рублей. Примечательно, что русский язык в игре не поддерживается.

Скриншот

Dakar Desert Rally — это самые масштабные и безумные гонки по пустыне, которые в полной мере передают скорость и ажиотаж самого крупного ралли на планете от Amaury Sport Organisation.