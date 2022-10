Лучшие игры месяца: проекты, в которые точно надо поиграть

Последние намеки на лето остались в прошлом — теперь обороты набирает осень, самая занятая пора для игровой индустрии. Пора крупнейших ААА-релизов года еще не наступила, так что верхние позиции топа Metacritic занимают независимые и нишевые проекты. Мы собрали список самых высоко оцененных релизов сентября.

The Excavation of Hob’s Barrow — 82 балла

The Excavation of Hob’s Barrow — классический point-and-click квест, вдохновленный британским фольклором и творчеством Лавкрафта. Критики высоко оценили практически все аспекты игры: неглупый сюжет, размеренный темп повествования, интригу, логичные головоломки, хорошо прописанных персонажей и диалоги. Это хоррор, который полагается не на резкие звуки, но на мрачный антураж и грамотное нагнетание саспенса.

Grounded — 83 балла

Выживалка Grounded от Obsidian Entertainment наконец выбралась из раннего доступа, и, пока что, публика довольна результатом. Журналисты отмечают, что, в целом, она не слишком отличается от многих других проектов в жанре, однако разнообразит привычные тропы при помощи необычного сеттинга. Напомним, Grounded предлагает игрокам примерить на себя роли подростков, которые выживают на самом обычном заднем дворе, будучи уменьшенными до размеров насекомых.

Betrayal at Club Low — 84 балла

Первую половину рейтинга неожиданно замыкает Betrayal at Club Low: камерная CRPG от инди-разработчика Cosmo D, известного своими сюрреалистическими играми на тему профессиональной музыки. Если предыдущие произведения автора были скорее интерактивными фильмами или инсталляциями, то Betrayal at Club Low — полноценная ролевая игра, которая показывает, что RPG необязательно быть огромными, чтобы предложить игроку море возможностей. Ну и, конечно же, критики похвалили неповторимый стиль Cosmo D, который прослеживается везде — от музыки до нарочито примитивного визуального ряда.

Return to Monkey Island – 87 баллов

Return to Monkey Island Рона Гилберта триумфально завершает легендарные приключения пирата Гайбраша Трипвуда. Практически все журналисты сходятся во мнении, что проект не потерял ни капли харизмы предыдущих частей, хотя между прошлой игрой и продолжением прошло целых тридцать лет. Авторам хорошо удались головоломки, привлекательные персонажи, шутки и бьющая через край жизнерадостность, которой запомнилась серия. Поклонники франшизы Monkey Island вряд ли останутся разочарованными.

HYPER DEMON — 88 баллов

Студия Sorath, в 2016 году подарившая нам минималистичный шутер Devil Daggers, спустя шесть лет без всяких церемоний выпустила его идейное продолжение — HYPER DEMON. Из-за того, что новинка во многом построена на тех же самых механиках, журналисты не так шокированы проектом, но он все равно получает крайне высокие оценки. Психоделический визуальный стиль игры и высокий порог вхождения оттолкнут значительную часть аудитории, однако те, кому хватит терпения, найдут в HYPER DEMON поразительно высокий потолок навыка и множество интересных нюансов.

Beacon Pines — 88 баллов

Beacon Pines тоже понравилась критикам. Это мультяшное приключение, вдохновленное детскими страшилками, очаровало журналистов милыми персонажами, захватывающей историей и рисованной графикой. Игра не делает ничего решительно нового для жанра и не предлагает каких-то новаторских механик, но качество реализации всех составляющих производит приятное впечатление. Хороший выбор для посиделок на Хэллоуин.

The Legend of Heroes: Trails from Zero — 88 баллов

Наконец, последняя примечательная игра сентября по версии Metacritic — переиздание Trails from Zero, благодаря которому западные поклонники серии смогли увидеть сюжетную арку, десять лет бывшую эксклюзивом для Японии. Это одна из главных причин для комплиментов: многие критики довольны, что игра вообще вышла. Комплименты также получают сюжет, персонажи и тактическая боевая система, но некоторые журналисты отмечают, что техническая сторона Trails from Zero далека от идеала.