PlayStation заинтересовалась новым инвестициям в области PC

Как сообщает Reuters, Sony PlayStation присматривается к новым инвестициям в области PC, мобильных устройств и онлайн-сервисов. Об этом изданию рассказал глава PlayStation Studios Хермен Хюльст, однако вдаваться в подробности он не стал.

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«Дальнейшие инвестиции, которые усилят наше расширение на PC, мобильные устройства и онлайн-сервисы, безусловно, являются для нас возможностью».

Хермен Хюльст

Напомним, что в июле этого года завершилась сделка о покупке Sony студии Bungie, авторов Destiny. А в августе компания приобрела ещё больше акций FromSoftware, известной по Elden Ring, серии Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. В итоге Sony стала владелицей 14,1% акций.

При этом аналитики ожидают, что Sony заключит ещё больше сделок. По мнению Серкана Тото, основателя консалтинговой компании Kantan Games, компания может получить большое преимущество в индустрии, если ей удастся повторить свой успех с одиночными играми уже в мультиплеере и на разных платформах — на PC, консолях и, возможно, даже на мобильных устройствах.

Sony уже реализует стремление выйти за рамки консоли релизами своих игр на PC. К примеру, совсем недавно на компьютерах стал доступен ремастер «Человека-паука» Marvel, а в скором времени должны выйти PC-версии «Человека-паука: Майлз Моралес» и сборника Uncharted: Legacy of Thieves Collection.