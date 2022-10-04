Легендарный игрок вернулся в состав OG по Dota 2 перед The International 2022

Европейский киберспортивный клуб OG сообщил, что легенда команды Себастьян Ceb Дебс присоединился к ростеру по Dota 2 на сборах перед чемпионатом мира The International 2022.

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Сообщается, что чемпион TI8 и TI9 в составе OG будет исполнять обязанности второго тренера команды, помогая основному наставнику Евгению Chuvash Макарову.

Можно сказать, что это новая должность для Ceb, хотя в 2016-2018 годах он был главным тренером OG по Dota 2. На позицию игрока он вернулся вынужденно перед победным The International 2018, а в октябре прошлого года завершил профессиональную карьеру.