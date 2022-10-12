Пять мобильных игр, которые не стыдно скачать на телефон

Индустрия мобильных игр в целом подчиняется немного другим правилам, но в одном следует тому же принципу, что и сфера компьютерных проектов — осенью начинается пора релизов. Мы собрали пятерку лучших мобильных игр сентября для Android.

Фото: Flying Oak Games Flying Oak Games

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Милый, но неожиданно сложный платформер о девочке, преследующей лисицу через серию магических порталов. Геймплей Lucky Luna целиком завязан на передвижениях героини: от длины свайпа по экрану зависит, побежит она в соответствующем направлении или просто пойдет. Механика простая, однако разработчики смогли построить на ее основе множество уровней, вполне себе бросающих вызов игроку. Сейчас Lucky Luna доступна только подписчикам Netflix.

Netflix

Мобильный порт roguelike-экшена ScourgeBringer бесспорно можно назвать одной из лучших игр месяца. Сам по себе жанр практически перенасыщен, но авторы разнообразили привычные механики сражениями, где акцент делается на высокие скорости и акробатику. Главная героиня отпрыгивает от стен и разрубает монстров на куски в прыжке, параллельно отстреливаясь из пистолета — словом, игра зрелищная и крайне стильная.

Flying Oak Games

Продолжение популярной tower defense стратегии, вдохновленной StarCraft. Чтобы выдержать натиск монстров и защитить базу, игроку предстоит грамотно составить отряд из подходящих юнитов, и так же грамотно разместить их на карте. Iron Marines Invasion во многом повторяет идеи оригинальной игры: главный аттракцион здесь — это большой объем контента и длинная сюжетная кампания.

Ironhide Games

На Android заглянет OXENFREE — одно из лучших сюжетных приключений последних лет. Это научно-фантастический триллер о группе подростков, которые решили устроить вечеринку на заброшенном острове, где размещена старая военная база. К несчастью, ночь принимает неожиданный оборот, когда герои случайно открывают разлом в пространстве и времени, как-то связанный с таинственными радиосигналами на острове. Если вы любите мистику и ностальгию по девяностым, OXENFREE — отличный способ скоротать несколько вечеров. Жаль только, что сейчас игра доступна лишь подписчикам Netflix.

Night School Studio

Маленькая, но очаровательная головоломка о двух псах-железнодорожниках, прокладывающих пути по пасторальным пейзажам. Суть Railbound предельно проста: игроку нужно лишь проложить рельса таким образом, чтобы все вагоны прицепились к локомотиву в правильном порядке — но это далеко не всегда легко сделать. Авторы не переизобрели жанр пространственных паззлов, однако Railbound все равно прекрасно выполняет свою цель — она дает пищу для размышлений, но не слишком напрягает мозг.