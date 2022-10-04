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1 час назад

«Мусор». Открытая бета шутера World War 3 не нравится игрокам

Чемпионат.comиещё 2

Несколько дней назад разработчики шутера World War 3 из студии The Farm 51 запустили открытую бету проекта. Игру может попробовать каждый желающий на ПК. Судя по всему, бета пока не очень нравится людям — у игры в Steam за последние дни всего 18% положительных отзывов.

Игроки назвали мусором открытую бету шутера World War 3
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В основном люди жалуются на техническое состояние шутера. У многих игра либо не запускается вообще, либо запускается, но потом вылетает. Ещё критике подвергаются стрельба, мини-карта, точки появления игроков и многое другое.

Запустить этот шедевр так

Игра выглядит неплохо. Но только выглядит. Выстрелов порой вообще не слышно. Не слышно и звуков попадания в стены, звуков пролёта пуль, звуков шагов и прочего. Да и сам геймплей слишком хаотичный. Постоянные убийства в спину, а тиммейты не прикрывают ни пехоту, ни технику. Мусор.

Скриншот

Несмотря на критику, есть и те, кто за шутер заступается. По их мнению, игра не находится на своей финальной стадии, а разработчикам нужно дать шанс исправить все ошибки. Конечно, многие сравнивают шутер с Battlefield.

Люди покупают игру с отметкой о раннем доступе, но критикуют её словно это полноценный релиз. Люди жрут высеры от DICE, тратя по 3 тыс. рублей. Уважаемые разработчики из The Farm 51, не убе

Начнём с самого очевидного, эта игра — Battlefield здорового человека, и была ей ещё в момент стартового релиза в 2018 году. Данная игра не несётся на реактивных скоростях, заставляя вас бегать по полям/домам, игра вас мотивирует и заставляет играть тактично, говоря с отрядом, слушать звук, шаги и понимать, куда стоит пойти в данный момент, а куда нет.

World War 3 доступна только на ПК.
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