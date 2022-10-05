Sony рассказала о разработке 12 новых игр

Компания Sony ведет разработку по меньшей мере 12 новых онлайн-игр, релиз которых ожидается на консолях PlayStation и ПК. Об этом глава PlayStation Studios Хермен Хюльст рассказал в интервью журналисту и YouTube-блогеру Жюльену Чиезе.

Отмечается, что все эти проекты позиционируются как игры-сервисы (ярким представителем данной категории игр является дилогия онлайн-шутеров с элементами RPG Destiny, – прим. ред.). Их разработкой занимаются студии Haven Studios, Firewalk, внутренние подразделения PlayStation и не только. Хюльст также намекнул на то, что некоторые из этих игр могут быть онлайн-ответвлениями уже запущенных франшиз.

Когда начнут выходить новые игры, неизвестно. Однако руководитель PlayStation Studios заявил, что Sony раздумывает над тем, чтобы выпускать онлайн-игры одновременно на консолях и ПК.