В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
1 час назад

Глава PlayStation Studios сообщил о разработке 12 онлайн-игр для консолей и ПК

Газета.Ruиещё 1

Компания Sony ведет разработку по меньшей мере 12 новых онлайн-игр, релиз которых ожидается на консолях PlayStation и ПК. Об этом глава PlayStation Studios Хермен Хюльст рассказал в интервью журналисту и YouTube-блогеру Жюльену Чиезе.

Sony рассказала о разработке 12 новых игр
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что все эти проекты позиционируются как игры-сервисы (ярким представителем данной категории игр является дилогия онлайн-шутеров с элементами RPG Destiny, – прим. ред.). Их разработкой занимаются студии Haven Studios, Firewalk, внутренние подразделения PlayStation и не только. Хюльст также намекнул на то, что некоторые из этих игр могут быть онлайн-ответвлениями уже запущенных франшиз.

Когда начнут выходить новые игры, неизвестно. Однако руководитель PlayStation Studios заявил, что Sony раздумывает над тем, чтобы выпускать онлайн-игры одновременно на консолях и ПК.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Sony объявила о разработке новой версии игры Horizon Zero Dawn.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители