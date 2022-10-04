В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
36 минут назад

Игроки требуют сделать второе сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077

Чемпионат.com

В конце сентября инсайдер Тайлер МакВикер заявил, что CD Projekt RED пристально следит за недавними результатами Cyberpunk 2077. После релиза патча 1.6 и аниме Edgerunners ролевой экшен вернулся на Олимп одиночных игр в Steam, за что разработчики уже несколько раз благодарили геймеров.

Игроки требуют сделать второе сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По данным источников, компания может взяться за разработку второго дополнения для игры, хотя не так давно заявляла, что оно будет всего одно. При этом идеи у CD Projekt уже есть: расширение Crystal Palace может рассказать про некую космическую базу. Рассматривается и другое дополнение, World Filler, которое добавит в мир новые сторонние активности и другой контент.

Геймеры с большим воодушевлением встретили информацию МакВикера и создали петицию на Change.org с требованием выпустить второе дополнение. Всего за сутки она собрала более 11 тыс. подписей — и их количество увеличивается с каждой минутой.

Скриншот

Сама CD Projekt RED пока не комментировала возможность выпуска второго дополнения. Однако если Cyberpunk 2077 продолжит удерживать очень высокий онлайн и отлично продаваться, то выпуск второго расширения может стать уже решённым делом.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители