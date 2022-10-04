Игроки требуют сделать второе сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077

В конце сентября инсайдер Тайлер МакВикер заявил, что CD Projekt RED пристально следит за недавними результатами Cyberpunk 2077. После релиза патча 1.6 и аниме Edgerunners ролевой экшен вернулся на Олимп одиночных игр в Steam, за что разработчики уже несколько раз благодарили геймеров.

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По данным источников, компания может взяться за разработку второго дополнения для игры, хотя не так давно заявляла, что оно будет всего одно. При этом идеи у CD Projekt уже есть: расширение Crystal Palace может рассказать про некую космическую базу. Рассматривается и другое дополнение, World Filler, которое добавит в мир новые сторонние активности и другой контент.

Геймеры с большим воодушевлением встретили информацию МакВикера и создали петицию на Change.org с требованием выпустить второе дополнение. Всего за сутки она собрала более 11 тыс. подписей — и их количество увеличивается с каждой минутой.

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