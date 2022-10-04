В сети появился ретротизер классической Fallout

Российский художник Александр Березин выпустил ролик, посвящённый Fallout: Bakersfield. Это шутер от первого лица в духе классических частей Doom, действие которого происходит во вселенной Fallout. События проекта развернутся до начала первой Fallout в городе Бейкерсфилд, на руинах которого затем появится Некрополь.