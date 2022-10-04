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39 минут назад

Российский моддер показал ретротизер классической Fallout

Чемпионат.comиещё 3

Российский художник Александр Березин выпустил ролик, посвящённый Fallout: Bakersfield. Это шутер от первого лица в духе классических частей Doom, действие которого происходит во вселенной Fallout. События проекта развернутся до начала первой Fallout в городе Бейкерсфилд, на руинах которого затем появится Некрополь.

В сети появился ретротизер классической Fallout
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Fallout: Bakersfield создают на базе движка GZDoom. Даты выхода и каких-либо других деталей о разработке пока нет. Авторы обещают показать новый геймплей уже 23 октября — возможно, тогда игроки и узнают первые детали игры.

Пользователи в комментариях в едином порыве заявляют, что небольшой тизер выглядит как лучший проект по вселенной Fallout за многие годы. Особенно радуются фанаты первых двух изометрических частей серии.

Игры,Александр Березин,
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