Футболист Джек Грилиш остался недоволен своим лицом в FIFA 23

Далеко не все звёзды футбола обрадовались своим виртуальным лицам в FIFA 23. На днях нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш увидел самого себя в футбольном симуляторе и буквально опешил. Ему не понравился свой внешний вид — в своих соцсетях он сравнил себя с персонажем из мультфильма «История игрушек».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Да ладно вам, EA Sports! Я выгляжу как чувак из «Истории игрушек»!!!

Скриншот

И если на каких-то общих планах Грилиш выглядит вполне похожим, то в некоторых ситуациях лицо футболиста как будто бы сплющивается, из-за чего и возникает эффект «зловещей долины». Игрок попросту перестаёт быть похожим на себя.

На момент публикации заметки EA Sports не ответила на претензии футболиста. Прямо сейчас компания наверняка занята более важными вещами — например, исправлением багов и улучшениями игровых механик новинки.