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1 час назад

«Я выгляжу как чувак из «Истории игрушек»! Джек Грилиш недоволен своим лицом в FIFA 23

Чемпионат.com

Далеко не все звёзды футбола обрадовались своим виртуальным лицам в FIFA 23. На днях нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш увидел самого себя в футбольном симуляторе и буквально опешил. Ему не понравился свой внешний вид — в своих соцсетях он сравнил себя с персонажем из мультфильма «История игрушек».

Футболист Джек Грилиш остался недоволен своим лицом в FIFA 23
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Да ладно вам, EA Sports! Я выгляжу как чувак из «Истории игрушек»!!!

Скриншот

И если на каких-то общих планах Грилиш выглядит вполне похожим, то в некоторых ситуациях лицо футболиста как будто бы сплющивается, из-за чего и возникает эффект «зловещей долины». Игрок попросту перестаёт быть похожим на себя.

На момент публикации заметки EA Sports не ответила на претензии футболиста. Прямо сейчас компания наверняка занята более важными вещами — например, исправлением багов и улучшениями игровых механик новинки.

FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября на ПК и консолях.

Игры,Джек Грилиш,
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