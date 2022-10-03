В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
51 минуту назад

СМИ: NVIDIA закрывает свой офис в России

Чемпионат.comиещё 1

NVIDIA приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года, а скоро компания закроет и российский офис — это случится до конца октября. Информацией поделились источники издания Forbes.

NVIDIA заявила о закрытии офисов в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сообщается, что сейчас NVIDIA активно вывозит из страны сотрудников, готовых работать в офисах других стран. С остальными компания расторгнет контракт по соглашению сторон с выходным пособием. Официальная причина закрытия российского офиса — «невозможность обеспечить эффективную работу сотрудников».

До февраля 2022 года в российском офисе NVIDIA работали более 300 человек, а к настоящему моменту осталось 240 человек, притом в основном это инженеры. За это время компания лишилась 60 сотрудников.

Сама NVIDIA информацию до сих пор не прокомментировала.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители