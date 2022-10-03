На God of War Ragnarok уйдёт не меньше времени, чем на God of War

На дворе уже октябрь, и Sony продолжает хранить молчание относительно God of War Ragnarok. Геймеры знают об игре катастрофически мало: разве что сюжетную завязку и кое-какие намёки из недавнего трейлера.

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Инсайдер Том Хендерсон тем временем поделился новыми подробностями игры, ссылаясь на свои источники. По его информации, на полное прохождение сиквела уйдёт приблизительно 40 часов, половина из которых отводится сюжету. Остальное 20 часов можно будет потратить на сторонний контент — побочные задания и исследование мира.