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34 минуты назад

На God of War Ragnarok уйдёт не меньше времени, чем на God of War (2018)

Чемпионат.comиещё 1

На дворе уже октябрь, и Sony продолжает хранить молчание относительно God of War Ragnarok. Геймеры знают об игре катастрофически мало: разве что сюжетную завязку и кое-какие намёки из недавнего трейлера.

На God of War Ragnarok уйдёт не меньше времени, чем на God of War
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Инсайдер Том Хендерсон тем временем поделился новыми подробностями игры, ссылаясь на свои источники. По его информации, на полное прохождение сиквела уйдёт приблизительно 40 часов, половина из которых отводится сюжету. Остальное 20 часов можно будет потратить на сторонний контент — побочные задания и исследование мира.

Таким образом, если источники Хендерсона верны, то God of War Ragnarok приблизительно такой же длины, как и оригинальная God of War 2018 года. Так это или нет — узнаем 9 ноября, когда новинка поступит в продажу на PS4 и PS5.

Игры,Том Хендерсон,
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