Российский игрок выиграл крупный турнир по Warcraft III, не проиграв ни карты

Российский киберспортсмен по Warcraft III Дмитрий Happy Костин стал чемпионом глобального турнира RCADIA World Series, который прошёл в эти выходные в немецком городе Ганновер.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На протяжении всего чемпионата Император не потерпел ни одного поражения, закончив ивент со статистикой 17:0 по картам. В финале играющий за расу нежити Happy уверенно переиграл представителя ночных эльфов Жо Жу LawLiet Ёна из Южной Кореи. Борьбы за титул зрители так и не увидели — 4:0.

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