В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
54 минуты назад

Легендарный российский игрок выиграл крупный турнир по Warcraft III, не проиграв ни карты

Чемпионат.com

Российский киберспортсмен по Warcraft III Дмитрий Happy Костин стал чемпионом глобального турнира RCADIA World Series, который прошёл в эти выходные в немецком городе Ганновер.

Российский игрок выиграл крупный турнир по Warcraft III, не проиграв ни карты
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На протяжении всего чемпионата Император не потерпел ни одного поражения, закончив ивент со статистикой 17:0 по картам. В финале играющий за расу нежити Happy уверенно переиграл представителя ночных эльфов Жо Жу LawLiet Ёна из Южной Кореи. Борьбы за титул зрители так и не увидели — 4:0.

Скриншот

За победу в RCADIA World Series Костин получит $ 2,5 тыс. призовых, его соперник по финальной серии выиграл $ 1,8 тыс. Третье место поделили ещё два корейских киберспортсмена — Джа Sok Хо Вук и Чон So.in Джин Хван, они получат по $ 1,1 тыс.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители