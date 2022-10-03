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8 минут назад

PlayStation 5 взломали спустя два года

Чемпионат.comиещё 1

PlayStation 5 совсем скоро исполнится два года, и хакер под ником SpecterDev приготовил «подарок» Sony. Ему удалось взломать консоль версии 4.03 — в качестве подтверждения он опубликовал внутренние настройки PS5, недоступные обычному пользователю.

Хакеры взломали PlayStation 5
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

При этом, как утверждает сам хакер, взлом пока не пригоден для запуска пиратских игр — прямо сейчас с помощью найденной уязвимости можно лишь прочитать и записать код, но не выполнить его. Кроме того, эксплойт срабатывает лишь в 30% случаев, так что о какой-либо стабильности говорить рано.

Скриншот

SpecterDev опубликовал инструкцию по взлому и заявил, что в скором времени пользователи смогут найти способы по проникновению к ядру PS5. В таком случае полноценный взлом консоли будет практически неизбежен.

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