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1 час назад

Atomic Heart будут тестировать в компьютерных клубах на Кипре

Чемпионат.com

Глава студии Mundfish Роберт Багратуни ищет на Кипре место, где можно провести тестирование ретрофутуристического боевика Atomic Heart. Сейчас Роберт занят поиском подходящей площадки, в своих соцсетях он попросил друзей и подписчиков познакомить его с владельцами кипрских компьютерных клубов.

Atomic Heart будут тестировать в компьютерных клубах на Кипре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В конце августа стало известно, что Atomic Heart получит уникальное коллекционное издание, в которое войдёт модель огромного робота-босса. Тогда же Mundfish показала яркий геймплейный трейлер экшена, в котором играет песня Аллы Пугачёвой.

Скриншот

Atomic Heart выходит грядущей зимой на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. В день выхода шутер станет доступен и в Xbox Game Pass. В России и странах СНГ боевик на ПК будет продаваться только в магазине VK Play.

Игры,Алла Пугачева,
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