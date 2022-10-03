Vitality выиграла ESL Pro League S16 по CS:GO

Европейская команда Team Vitality стала чемпионом ESL Pro League Season 16 по CS:GO, выиграв $ 200 тыс. В финале коллектив переиграл Team Liquid из США со счётом 3:2.

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В начале серии соперники «разменялись пиками» — каждая команда с одинаковым счётом 16:7 уверенно выиграла карту, которую выбрала первой. Сначала Liquid повела после победы на Inferno, затем Vitality смогла отыграться на Dust II.

Третий сет вышел наиболее напряжённым и завершился после трёх серий дополнительных раундов — в результате американская команда вновь вышла вперёд (Mirage, 25:21). Более того, Liquid была близка к победе на Overpass, но упустила преимущество и позволила сравнять счёт, а затем уступила на «допах» (17:19).

К решающей карте (Vertigo) французско-датская пятёрка оказалась готова чуть лучше. Несмотря на сопротивление соперников, она смогла довести дело до победы в сете и в матче — 16:11.

Для Team Vitality это первый титул с декабря 2021 года, когда ещё полностью французский ростер победил на Intel Extreme Masters XVI — Winter. За победу европейский коллектив получит $ 200 тыс., а также путёвки на глобальные турниры BLAST World Final 2022 и IEM Katowice 2023.