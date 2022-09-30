Need for Speed Heat стала громким хитом в Steam

Пока EA не торопится показывать новую Need for Speed, издатель привлекает внимание к бренду в Steam. Сегодня там стартовали бесплатные выходные Need for Speed Heat, а ещё уже пару дней гонку продают с огромной скидкой – в 95%.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сегодня в NFS Heat через Steam одновременно играют 54 211 человек — и показатель продолжает увеличиваться. Для сравнения, год назад 3 октября гоняли одновременно 13 140 человек, почти в пять раз меньше игроков. И это был рекорд.

Скриншот