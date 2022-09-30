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1 час назад

Сегодня Need for Speed Heat стала громким хитом в Steam

Чемпионат.com

Пока EA не торопится показывать новую Need for Speed, издатель привлекает внимание к бренду в Steam. Сегодня там стартовали бесплатные выходные Need for Speed Heat, а ещё уже пару дней гонку продают с огромной скидкой – в 95%.

Need for Speed Heat стала громким хитом в Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сегодня в NFS Heat через Steam одновременно играют 54 211 человек — и показатель продолжает увеличиваться. Для сравнения, год назад 3 октября гоняли одновременно 13 140 человек, почти в пять раз меньше игроков. И это был рекорд.

Скриншот

Анонс новой Need for Speed ожидается до середины октября, а релиз — 2 декабря. Гонку, по данным СМИ, назовут Need for Speed Unbound, местом действия станет вдохновлённый Чикаго город. При этом новинка станет первой игрой EA, которая не выйдет на старых консолях, — только на PS5, Xbox Series и ПК.

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