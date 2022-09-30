Соучредитель Riot Games назвал Илона Маска настоящим героем

Весной знаменитый миллиардер и предприниматель Илон Маск объявил о покупке «Твиттера». Как недавно выяснилось, тогда он общался с переписывался с сооснователь игровой компании Riot Games (League of Legends, Valorant) Марком Мерилли.
Ты герой, в котором нуждается Готэм. Ура, чёрт побери!
Однако через несколько недель после начала процесса покупки Маск начал пытаться разорвать соглашение, заявив, что руководство соцсети нарушили условия и пытались ввести покупателя в заблуждение.
Маск даже вызывал на дебаты генерального директора площадки Парагу Агравалу чтобы при публике выяснить, сколько в «Твиттере» ботов и спамерских аккаунтов.
В этом месяце выяснилось, что акционеры «Твиттера» одобрили сделку по продаже социальной сети за $ 44 млрд Илону Маску. Но Маск более трёх месяцев пытается отказаться от покупки.