Соучредитель Riot Games назвал Илона Маска настоящим героем

Весной знаменитый миллиардер и предприниматель Илон Маск объявил о покупке «Твиттера». Как недавно выяснилось, тогда он общался с переписывался с сооснователь игровой компании Riot Games (League of Legends, Valorant) Марком Мерилли.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Ты герой, в котором нуждается Готэм. Ура, чёрт побери!

Однако через несколько недель после начала процесса покупки Маск начал пытаться разорвать соглашение, заявив, что руководство соцсети нарушили условия и пытались ввести покупателя в заблуждение.

Маск даже вызывал на дебаты генерального директора площадки Парагу Агравалу чтобы при публике выяснить, сколько в «Твиттере» ботов и спамерских аккаунтов.