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40 минут назад

Фанат Red Dead Redemption может потерять почти 6 тысяч часов прогресса из-за Stadia

Игромания.ру

Недавнее закрытие Stadia оказалось огромной проблемой для одного из фанатов Red Dead Online и Red Dead Redemption 2, который может потерять свои данные.

Фанат RDR 2 может потерять почти 6 тысяч часов прогресса из-за Stadia
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее Google уже пообещала возместить траты на оборудование и купленные через Stadia игры, но вот сохранения, похоже, «в сделку не входили». А пользователь под ником Colour, который потратил почти 6 тысяч часов на RDR 2 и RDO, покорял цифровые прерии как раз с помощью Stadia.

И если сохранения из одиночной кампании ещё можно спасти через облако, то во втором случае судьба его персонажа остаётся под большим вопросом. Ситуация чрезвычайно разозлила игрока, особенно учитывая, что основная часть потраченных часов пришлась как раз на RDO.

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Он обратился к Rockstar, попросив компанию спасти его сохранения в качестве исключения — те пока, правда, не ответили. Ранее, кстати, стало известно, что все пользователи Stadia сохранят доступ к своей библиотеке до 18 января 2023 года.

Игры,Google,
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