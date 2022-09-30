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1 час назад

Дешевле и лучше RTX 3060: Intel показала видеокарту Arc A750 за 18 тыс. рублей

Чемпионат.com

Intel поделилась подробностями недавно анонсированной видеокарты Arc A750. Как сообщалось на анонсе, по техническим характеристикам она уступает Arc A770. Компания уточнила, что и стоить она будет дешевле — всего $ 289 (около 18 тыс. рублей). При этом более мощная Arc A770 будет продаваться за $ 329 (около 19 тыс. рублей).

Intel показала видеокарту Arc A750 за 18 тыс. рублей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Компания также опубликовала ролик со сравнением цен и рассказом о графических мощностях Arc A770 и Arc A750. Intel также сравнила Arc A750 с конкурентной RTX 3060.

Недавно Intel также анонсировала видеокарту Arc A310 с 4 ГБ оперативной памяти и частотой 2 ГГц. Она, скорее всего, даже не поступит в официальную продажу. Вероятно, её будут поставлять в большие компании для офисных ПК.

Скриншот
Скриншот

На этой неделе глава Intel Дженсен Гелсингер заявил, что компания хочет сделать мощные видеокарты доступными для самого широкого круга пользователей.

Игры,Intel,
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