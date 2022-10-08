Лучшие чит-коды для Minecraft: список полезных консольных команд

Нет ничего плохого в том, чтобы играть в Minecraft с читами. Это песочница, и ей можно наслаждаться так, как вам хочется. Команды помогут вам зачаровать экипировку или, например, защитить домик от криперов, которые каждую ночь приходят из леса. Мы подготовили подробный список консольных команд Minecraft на случай, если вам захочется немного облегчить себе жизнь.