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1 час назад

Свежее крупное обновление Microsoft Flight Simulator посвящено красотам Канады

Игромания.руиещё 1

Microsoft Flight Simulator получил одиннадцатое по счёту крупное контентное обновление, посвящённое Канаде.

Вышло обновление Microsoft Flight Simulator, посвященное красотам Канады
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Пользователей ожидают прекрасные новые виды страны с улучшенными моделями 12 городских регионов и 5 аэропортами, которые были воссозданы вручную. Кроме того, на карте появилось 87 дополнительных точек интереса и 9 новых миссий, среди которых есть испытания по посадке и исследовательские полёты.

Для более точной детализации Канады авторы симулятора использовали спутниковые снимки, цифровые модели рельефа и аэрофотосъёмку — увидеть результат их трудов можно и с помощью релизного трейлера новинки. При этом само обновление бесплатно для всех обладателей игры.

Кстати, недавно стало известно, что в Microsoft Flight Simulator появится поддержка DLSS 3 от Nvidia.

Игры,Microsoft,
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