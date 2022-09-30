Вышло обновление Microsoft Flight Simulator, посвященное красотам Канады

Пользователей ожидают прекрасные новые виды страны с улучшенными моделями 12 городских регионов и 5 аэропортами, которые были воссозданы вручную. Кроме того, на карте появилось 87 дополнительных точек интереса и 9 новых миссий, среди которых есть испытания по посадке и исследовательские полёты.