Вышло обновление Microsoft Flight Simulator, посвященное красотам Канады

Microsoft Flight Simulator получил одиннадцатое по счёту крупное контентное обновление, посвящённое Канаде.
Пользователей ожидают прекрасные новые виды страны с улучшенными моделями 12 городских регионов и 5 аэропортами, которые были воссозданы вручную. Кроме того, на карте появилось 87 дополнительных точек интереса и 9 новых миссий, среди которых есть испытания по посадке и исследовательские полёты.
Кстати, недавно стало известно, что в Microsoft Flight Simulator появится поддержка DLSS 3 от Nvidia.