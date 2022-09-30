Названы системные требования ПК-версии Sackboy: A Big Adventure

Платформер Sackboy: A Big Adventure выходит на ПК 27 октября, в том числе и в нашем регионе — российские игроки уже могут сделать предзаказ. Авторы уже представили системные требования игры.
Системные требования игры Sackboy: A Big Adventure
Минимальные:
Рекомендованные:
ОС — Windows 10 64-bit 1809;
процессор — Intel Core i7-4770K, 3.5GHz или AMD Ryzen 5 1500X, 3.5GHz;
видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX580;
оперативная память — 8 ГБ ОЗУ;
место на диске — 60 ГБ.
Кооперативный трёхмерный платформер Sackboy: A Big Adventure изначально вышел 12 ноября 2020 года на PS5 и PS4. Это последняя на данный момент игра нашумевшей серии LittleBigPlanet от британской студии Sumo Digital.
В Sackboy: A Big Adventure игроку в одиночку или в компании из трёх друзей нужно проходить уровни, решая пазлы и преодолевая различные трудности, которые встают на пути Сакбоя и его товарищей. Задача героев — спасти Мир творчества от коварного Векса и его кошмарного Хаосинатора.