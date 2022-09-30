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1 час назад

Стали известны системные требования ПК-версии Sackboy: A Big Adventure

Чемпионат.com

Платформер Sackboy: A Big Adventure выходит на ПК 27 октября, в том числе и в нашем регионе — российские игроки уже могут сделать предзаказ. Авторы уже представили системные требования игры.

Названы системные требования ПК-версии Sackboy: A Big Adventure
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Системные требования игры Sackboy: A Big Adventure

Минимальные:

  • ОС — Windows 10 64-bit 1809;
  • процессор — Intel Core i5-6400, 2.7GHz или AMD FX-6300, 3.5GHz;
  • видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R7 265;
  • оперативная память — 8 ГБ ОЗУ;
  • место на диске — 60 ГБ.

Рекомендованные:

ОС — Windows 10 64-bit 1809;

процессор — Intel Core i7-4770K, 3.5GHz или AMD Ryzen 5 1500X, 3.5GHz;

видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX580;

оперативная память — 8 ГБ ОЗУ;

место на диске — 60 ГБ.

Скриншот

Кооперативный трёхмерный платформер Sackboy: A Big Adventure изначально вышел 12 ноября 2020 года на PS5 и PS4. Это последняя на данный момент игра нашумевшей серии LittleBigPlanet от британской студии Sumo Digital.

В Sackboy: A Big Adventure игроку в одиночку или в компании из трёх друзей нужно проходить уровни, решая пазлы и преодолевая различные трудности, которые встают на пути Сакбоя и его товарищей. Задача героев — спасти Мир творчества от коварного Векса и его кошмарного Хаосинатора.

Игры,Intel,
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