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21 минуту назад

Sony почему-то продаёт ПК-версию Sackboy: A Big Adventure даже в России

Чемпионат.comиещё 2

Вчера, 29 сентября, спустя целую череду утечек Sony наконец-то представила ПК-версию Sackboy: A Big Adventure. Она выйдет уже через месяц, 27 октября, а предзаказы уже доступны. Что удивительно, купить кооперативный платформер дают даже в России.

По неизвестной причине Sony продаёт ПК-версию Sackboy: A Big Adventure в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Купить игру в России можно за 3759 рублей — это одна из самых высоких цен в мире. Дороже продают только в Швейцарии (3770 рублей), ОАЭ (3800 рублей), Израиле (3920 рублей) и Саудовской Аравии (4030 рублей).

В других странах платформер стоит дешевле. Даже в США (3500 рублей), Европе (3440 рублей), Польше (3040 рублей), Мексике (2892 рубля). Самые дешёвые цены по миру ожидаемо в Турции (1860 рублей) и Аргентине (2380 рублей). Также среди них затесалась Япония (2400 рублей).

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