По неизвестной причине Sony продаёт ПК-версию Sackboy: A Big Adventure в России

Вчера, 29 сентября, спустя целую череду утечек Sony наконец-то представила ПК-версию Sackboy: A Big Adventure. Она выйдет уже через месяц, 27 октября, а предзаказы уже доступны. Что удивительно, купить кооперативный платформер дают даже в России.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Купить игру в России можно за 3759 рублей — это одна из самых высоких цен в мире. Дороже продают только в Швейцарии (3770 рублей), ОАЭ (3800 рублей), Израиле (3920 рублей) и Саудовской Аравии (4030 рублей).