Valve пригласила комика Дмитрия Коваля освещать The International по Dota 2

Известный российский стендапер Дмитрий Коваль вошёл в состав официальной русскоязычной студии освещения The International 2022 по Dota 2 . Об этом стало известно после сегодняшнего обновления игры — в клиенте появилась его карточка и голосовая фраза «Это. Просто… Замечательно».

Пока неизвестно, на какой позиции комик будет работать во время матчей турнира. Возможно, он вместе с Дмитрием NotInMyHouse Крупновым будет вести развлекательное шоу «Поздняя катка» после каждого игрового дня The International — в прошлом году эту роль выполнял знаток клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозёров.