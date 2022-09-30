В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
45 минут назад

Valve пригласила комика Дмитрия Коваля освещать The International по Dota 2

Чемпионат.comиещё 1

Известный российский стендапер Дмитрий Коваль вошёл в состав официальной русскоязычной студии освещения The International 2022 по Dota 2. Об этом стало известно после сегодняшнего обновления игры — в клиенте появилась его карточка и голосовая фраза «Это. Просто… Замечательно».

Valve пригласила комика Дмитрия Коваля освещать The International по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пока неизвестно, на какой позиции комик будет работать во время матчей турнира. Возможно, он вместе с Дмитрием NotInMyHouse Крупновым будет вести развлекательное шоу «Поздняя катка» после каждого игрового дня The International — в прошлом году эту роль выполнял знаток клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозёров.

Дмитрий Коваль — юморист, прославившийся благодаря выступлениям в жанре стендап и работе в проекте Stand-Up Club № 1.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители