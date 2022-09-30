Google закрывает Stadia

Вчера стало известно, что Google закроет игровой облачный сервис Stadia. Последним днём работы сервиса числится 18 января 2023 года. Корпорация пообещала вернуть пользователям деньги за всё оборудование, приобретённое через магазин Google Store, и возместит стоимость игр и DLC.

Несмотря на то, что пользователям вернут деньги, вопрос с разработчиками игр остался открытым. В социальных сетях они делятся своими мыслями по поводу закрытия Stadia. Так, Google, похоже, не предупредила разработчиков о закрытии сервиса, и теперь они не знают, что им делать.