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45 минут назад

Google ужасно закрывает Stadia. Разработчики игр не знают, что делать

Чемпионат.comиещё 8

Вчера стало известно, что Google закроет игровой облачный сервис Stadia. Последним днём работы сервиса числится 18 января 2023 года. Корпорация пообещала вернуть пользователям деньги за всё оборудование, приобретённое через магазин Google Store, и возместит стоимость игр и DLC.

Google закрывает Stadia
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Несмотря на то, что пользователям вернут деньги, вопрос с разработчиками игр остался открытым. В социальных сетях они делятся своими мыслями по поводу закрытия Stadia. Так, Google, похоже, не предупредила разработчиков о закрытии сервиса, и теперь они не знают, что им делать.

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Tangle Tower должна была выйти на Stadia через два дня, и эта статья была первой, в которой я услышал о её закрытии.

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У нас есть игра, которая должна была выйти 1 ноября. А теперь мы получаем такие новости.

Google планирует использовать облачные технологии Stadia в других своих сервисах.

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