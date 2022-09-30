В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Стали известны подробности The Finals — шутера от создателей Battlefield

Чемпионат.comиещё 1

Закрытое тестирование альфа-версии шутера The Finals от создателей серии Battlefield уже стартовало на ПК. Имеющие доступ к боевику источники рассказали о классах, за которых можно будет играть.

Названы подробности The Finals — шутера от создателей Battlefield
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
В The Finals можно будет выбрать из трёх видов бойцов, имеющих лёгкое, среднее или тяжёлое телосложение. Каждый обладает уникальными способностями, вооружением и гаджетами.

У бойцов с лёгким телосложением будет режим временной невидимости, а также верёвка с крюком, которую можно запускать, чтобы быстро перемещаться по локациям, моментально взбираться на высокие точки и перепрыгивать ограждения. Этот класс также умеет делать быстрые рывки, с помощью которых можно молниеносно сокращать расстояния и уворачиваться от пуль. Из оружия на выбор дадут револьвер, винтовку, лёгкий автомат, ЭМИ-гранаты и другие стволы и гаджеты.

Бойцы среднего телосложения смогут использовать устройство, которое позволяет обнаруживать невидимых врагов. Ещё они получат специальный щит, который на время создаёт защитный купол. Из оружия на выбор будут предоставлены боевая и штурмовая винтовки, гранатомёт, дробовик и разные гаджеты, включая дефибриллятор и специальный дротик-жучок.

У игроков с самым тяжёлым телосложением будет возможность с прыжка бить о землю, таким образом разбрасывая недругов в стороны. Кроме того, у этого класса в распоряжении будет специальный заряд, который ускоряет скорость перемещения и упрощает преодоление препятствий. Тяжеловесы смогут орудовать огнемётом, кувалдой, ракетницей и другим оружием, а также устанавливать автоматические турели.

Студия Embark, которую основали разработчики ярких игр серии Battlefield, презентовали The Finals на этой неделе.

Дата выхода нового командного онлайн-шутера пока неизвестна.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители