Русский киберспорт: четыре отечественных аналога западным конкурентам

Президент федерации компьютерного спорта РФ Дмитрий Смит заявил, что в будущем организация собирается полностью перейти на игры отечественного производства. Это связано якобы с тем, что зарубежные компании могут в любой момент перекрыть российским атлетам доступ к играм, в чем действительно есть доля правды. Но найдутся ли в России игры, достойные стать полноценной дисциплиной?

Фото: ТАСС ТАСС

Escape from Tarkov

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Хардкорный милитари-шутер петербургской студии Battlestate Games в теории имеет шансы стать неплохой киберспортивной дисциплиной. За шесть лет активной разработки авторы преобразили проект из едва работающего, но амбициозного нагромождения кода до крайне самобытной вещи, собравшей вокруг себя сообщество игроков со всего мира. Escape from Tarkov проверит на прочность командную работу, рефлексы, пространственное мышление и способность импровизировать. Конечно, разработчикам предстоит создать отдельный режим для соревнований, но фундамент и отличные механики уже есть.

Battlestate Games

World of Warships

World of Warships формально издана компанией Wargaming, однако разработкой игры занималась петербургская Lesta Studio, которая теперь управляет бизнесом издателя на территории РФ. Игры подобного рода принято считать специфическим развлечением, но на практике любой военный симулятор может стать зрелищным соревновательным снарядом — в том числе и морской. Во время битв на море на первый план выходят позиционирование, координация и тактические маневры, да и выбор техники сыграет важную роль. Так что из World of Warships, при должном внимании, может получиться вполне-себе спорт.

Lesta Studio

Armored Warfare

Если же публика захочет танковых зрелищ, всегда можно обратиться к Armored Warfare: танковому симулятору MY.GAMES, который разработала студия Crytek, ответственная за первую Far Cry и серию Crysis. На фоне World of Tanks и War Thunder игра несколько затерялась, но, не смотря на сравнительно маленькую аудиторию, проект все еще активен.

MY.GAMES

«Тетрис»

Наконец, в самые тяжелые времена никогда не поздно вернуться к бессмертной классике. При всей своей простоте, старый добрый «Тетрис» — игра с поразительным запасом прочности. Даже спустя десятилетия после релиза она пользуется популярностью, в том числе и среди довольно опытных геймеров. Низкий порог вхождения и высочайший потолок навыка делают скоростную головоломку отличным интеллектуальным спортом для двоих.