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1 час назад

Beyond Good & Evil 2 ждут дольше, чем ждали Duke Nukem Forever

Чемпионат.com

Duke Nukem Forever — одна из самых известных игр-долгостроев. Её анонсировали в 1997 году, а релиз состоялся в 2011-м — спустя четырнадцать лет после представления. Недавно стало известно, что Beyond Good & Evil 2 уже опередила «Дюка», став игрой-рекордсменом по времени ожидания в сегменте AAA-тайтлов.

Beyond Good & Evil 2 ждут больше 10 лет
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Beyond Good & Evil 2 презентовали в 2008 году, с момента анонса прошло 14 лет и четыре месяца, или 5237 дней. А Duke Nukem Forever ждали 5156 дней.

Разработку Beyond Good & Evil 2 несколько раз замораживали, его концепция тоже трансформировалась. Теперь это экшен в открытом мире. Помимо трейлеров, в сети есть сырое геймплейное демо, но примерная дата выхода тайтла пока неизвестна.

По словам инсайдера Тома Хендерсона, Beyond Good & Evil 2 вряд ли выйдет в ближайшие два года, потому что у команды разработчиков нет единой творческой концепции и курса. Хендерсон также заявлял, что Ubisoft проводит закрытое тестирование приключения среди избранных пользователей.

Игры,Том Хендерсон,
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