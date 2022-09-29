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38 минут назад

У Sony очередной скандал. Игроки негодуют из-за программы лояльности

Чемпионат.com

В середине июля Sony анонсировала программу лояльности PlayStation Stars. Она позволяет получать различные бонусы за выполнение определённых задач и испытаний.

У Sony произошел очередной скандал
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Программа недавно запустилась в азиатском регионе, поэтому геймеры поспешили поделиться своими впечатлениями и наблюдениями от её использования. Так, один из пользователей обратил внимание, что если повысить уровень программы до четвёртого, то можно получить некое преимущество в обслуживании поддержкой Sony.

Подобный ход разозлил игроков, поскольку они считают, что в плане поддержки равны должны быть все, независимо от того, участвуют они в PlayStation Stars или нет.

Поддержка клиентов должна быть равной. Есть люди, которым нравится несколько игр, и они играют в них постоянно, а есть геймеры, которые не могут позволить себе играть часто.

Что случилось с Sony?

Sony, отдавайте предпочтение всем, чтобы было справедливо.

В США PlayStation Stars запустится 5 октября, а в Европе запуск состоится 13 числа.

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