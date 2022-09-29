В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
39 минут назад

В ремейке Dead Space абсолютно всё снято одним кадром — как в God of War

Чемпионат.com

Разработчики ремейка Dead Space раскрыли немного новой информации об игре. Они рассказали, что космический корабль «Ишимура», где разворачиваются события хоррора, будет большим открытым уровнем, в котором можно будет исследовать каждый угол.

В ремейке Dead Space все сняли одним кадром
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ишимура» теперь полностью взаимосвязана. Вы сможете свободно по нему перемещаться, при этом в любой момент вернуться в уже пройденные места, чтобы найти то, что могли пропустить. Это совершенно непрерывный опыт.

При этом повествование будет идти единым кадром — без экранов загрузки. Подобный стиль подачи сюжета и геймплея реализован а God of War 2018 года. Авторы также отметили, что они постарались сохранить наследие оригинальной игры, добавив в сюжет новые подробности, которые полностью соответствуют лору вселенной Dead Space.

Естественно, в ремейке будет современная графика и больше технических улучшений, благодаря которым авторы смогли разнообразить систему расчленения некроморфов.

Ремейк Dead Space выходит на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series 27 января 2023 года. Официального релиза в России, скорее всего, не будет.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители