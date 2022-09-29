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18 минут назад

Volga Studios  из Саратова выпустит RPG «Отряд Его Величества» не раньше 2025 года

Игромания.ру

Релиз RPG под названием «Отряд Его Величества» от саратовской студии Volga Studios состоится не раньше 2025 года. Возможен ранний доступ в Steam, но о конкретных датах пока речь не идёт.

Студия из Саратова выпустит RPG «Отряд Его Величества»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Об этом авторы игры рассказали в комментарии «Игромании».В 2020-м Volga Studios выпустила альфа-тизер проекта, который смогли оценить более 22 тыс человек. После этого авторы отечественной RPG решили изменить подход: купили оборудование для захвата движений и записывают анимации. По их словам, как раз это и стало главной причиной в переносе релиза. Сейчас разработчики заканчивают пре-продакшен.

«В основном опираемся на сюжетные ролевые игры серии «Ведьмак» и Mass Effect, но хотим добавить элементы более динамичного геймплея, опираясь на игры вроде Uncharted и The Last of Us. И конечно же, не смотря на то, что вселенная у нас альтернативная, во многом вдохновляемся русской классикой для передачи духа и атмосферы того времени». Volga Studios

Возрастной ценз игры — 16+. Разработчики отмечают, что мат не попадёт под цензуру, поскольку это часть языка. Также в игре будут появляться убийства и эротические сцены. Сам сюжет будет нелинейным с разными концовками. Отмечается, что решения игрока будут иметь далекоидущие последствия.

Действие игры происходит в альтернативном мире, основой которому послужила Российская Империя на заре XIX века. Главный герой — молодой офицер Имперской тайной разведки Александр Оболенский. В роли Оболенского игрок сможет казнить и миловать любого жителя Империи – от простого крестьянина до знатного аристократа.

«Для нас очень важно, чтобы игрок ощутил себя в круговороте очень непростых событий и выбирался из неоднозначных ситуаций, опираясь на свое чувство морали. Мы хотим, чтобы игрок вжился в роль главного героя, а не просто был пассивным наблюдателем». Volga Studios

Создатели RPG рассказали, что каких-либо внутриигровых магазинов в игре и DLC не появится. «Купил игру — играешь в свое удовольствие».

«Отряд Его Величества» полностью озвучена, все персонажи отыграны профессиональными актёрами. Предполагается как русская, так и англоязычная локализация. Сейчас одна из версий проекта находится в Steam. Причём 79% отзывов положительные.
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