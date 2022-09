Студия из Саратова выпустит RPG «Отряд Его Величества»

«В основном опираемся на сюжетные ролевые игры серии «Ведьмак» и Mass Effect, но хотим добавить элементы более динамичного геймплея, опираясь на игры вроде Uncharted и The Last of Us. И конечно же, не смотря на то, что вселенная у нас альтернативная, во многом вдохновляемся русской классикой для передачи духа и атмосферы того времени». Volga Studios