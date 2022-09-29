Студия из Саратова выпустит RPG «Отряд Его Величества»

Релиз RPG под названием «Отряд Его Величества» от саратовской студии Volga Studios состоится не раньше 2025 года. Возможен ранний доступ в Steam, но о конкретных датах пока речь не идёт.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Об этом авторы игры рассказали в комментарии «Игромании».В 2020-м Volga Studios выпустила альфа-тизер проекта, который смогли оценить более 22 тыс человек. После этого авторы отечественной RPG решили изменить подход: купили оборудование для захвата движений и записывают анимации. По их словам, как раз это и стало главной причиной в переносе релиза. Сейчас разработчики заканчивают пре-продакшен.

«В основном опираемся на сюжетные ролевые игры серии «Ведьмак» и Mass Effect, но хотим добавить элементы более динамичного геймплея, опираясь на игры вроде Uncharted и The Last of Us. И конечно же, не смотря на то, что вселенная у нас альтернативная, во многом вдохновляемся русской классикой для передачи духа и атмосферы того времени». Volga Studios

Возрастной ценз игры — 16+. Разработчики отмечают, что мат не попадёт под цензуру, поскольку это часть языка. Также в игре будут появляться убийства и эротические сцены. Сам сюжет будет нелинейным с разными концовками. Отмечается, что решения игрока будут иметь далекоидущие последствия.

Действие игры происходит в альтернативном мире, основой которому послужила Российская Империя на заре XIX века. Главный герой — молодой офицер Имперской тайной разведки Александр Оболенский. В роли Оболенского игрок сможет казнить и миловать любого жителя Империи – от простого крестьянина до знатного аристократа.

«Для нас очень важно, чтобы игрок ощутил себя в круговороте очень непростых событий и выбирался из неоднозначных ситуаций, опираясь на свое чувство морали. Мы хотим, чтобы игрок вжился в роль главного героя, а не просто был пассивным наблюдателем». Volga Studios

Создатели RPG рассказали, что каких-либо внутриигровых магазинов в игре и DLC не появится. «Купил игру — играешь в свое удовольствие».